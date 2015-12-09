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    ​Ирак намерен ввести санкции против Турции

    Власти Ирака обратятся в СБ ООН и в ЛАГ из-за того, что Турция ввела войска на территорию их страны

    Баку.09декабря. REPORT.AZ/ Багдад пригрозил турецкому правительству экономическими санкциями и обращением в Совбез ООН в том случае, если Анкара не выведет свои войска с территории Ирака.

    Как передает Report, об этом пишет Sputnik со ссылкой на источник в правительстве Багдада.

    "Правительство страны обратится в Совет Безопасности ООН, ЛАГ, а также прибегнет к экономическим ограничениям в случае отказа Турции уважать наши добрососедские отношения и вывести (войска) с территории Ирака", — заявил источник агентства.

    Напомним, ранее СМИ сообщили, что 130 турецких солдат отправились в окрестности города Мосул на север Ирака для обучения бойцов иракских курдов. Источник Reuters в службе безопасности Турции заявил, что международная антитеррористическая коалиция была предупреждена об этом.

    Представители иракской стороны назвали появление турецкого батальона на территории страны вторжением и уточнили, что никакие военные операции не были согласованы с федеральным правительством в Багдаде.

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