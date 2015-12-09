​Ирак намерен ввести санкции против Турции

Баку.09декабря. REPORT.AZ/ Багдад пригрозил турецкому правительству экономическими санкциями и обращением в Совбез ООН в том случае, если Анкара не выведет свои войска с территории Ирака.

Как передает Report, об этом пишет Sputnik со ссылкой на источник в правительстве Багдада.

"Правительство страны обратится в Совет Безопасности ООН, ЛАГ, а также прибегнет к экономическим ограничениям в случае отказа Турции уважать наши добрососедские отношения и вывести (войска) с территории Ирака", — заявил источник агентства.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что 130 турецких солдат отправились в окрестности города Мосул на север Ирака для обучения бойцов иракских курдов. Источник Reuters в службе безопасности Турции заявил, что международная антитеррористическая коалиция была предупреждена об этом.

Представители иракской стороны назвали появление турецкого батальона на территории страны вторжением и уточнили, что никакие военные операции не были согласованы с федеральным правительством в Багдаде.