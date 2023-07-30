Ирак намерен создать комиссию по демаркации границ с Кувейтом

Ирак планирует создать комиссию для обсуждения вопросов демаркации границ с Кувейтом.

Ирак планирует создать комиссию для обсуждения вопросов демаркации границ с Кувейтом.

Как передает Report со ссылкой на портал Shafaq News, с таким заявлением выступил иракский министр иностранных дел Фуад Хусейн в ходе пресс-конференции со своим кувейтским коллегой Салемом Абдаллой аль-Джабером ас-Сабахом в Багдаде.

"При Министерстве иностранных дел Ирака будет сформирована высшая комиссия, которая совместно с кувейтской стороной будет контролировать действия по демаркации границ между государствами", - приводит слова Хусейна.

Министр подчеркнул, что стороны обсудили также несколько вопросов, в том числе нефтяные месторождения, расположенные в приграничной зоне и поэтому находящиеся в совместном ведении двух стран, а также поиск заключенных и пропавших без вести в ходе войны в Персидском заливе в 1990-1991 годах.

Со своей стороны глава кувейтского внешнеполитического ведомства анонсировал скорое открытие коммерческого бюро в консульстве его государства в иракском городе Басра (юг страны), однако точной даты начала работы бюро не привел.

Ирако-кувейтская граница была признана обеими сторонами в 1993-1994 годах после завершения войны в Персидском заливе. Однако некоторые иракские политики периодически называют проведенные границы несправедливым по отношению к Багдаду решением и призывают власти к их демаркации. К настоящему моменту технический комитет, состоящий из представителей Ирака и Кувейта, провел шесть заседаний по вопросам демаркации границ.