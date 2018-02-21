Ирак намерен приобрести российские ракетные системы С-400

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Делегация из Ирака в ближайшее время посетит Москву для переговоров о приобретении зенитных ракетных систем С-400, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Согласно информации газеты Asharq Al-Awsat, на предстоящих переговорах будет обсуждаться возможность приобретения Багдадом комплексов С-400, которые не были включены в ранее подписанные с Москвой контракты, так как российское оружие требовалось республике в первую очередь для борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ).

Отмечается, что теперь государство "не хочет отставать от соседей, обладающих современными системами ПВО".

Напомним, что в октябре 2012 года Москва и Багдад подписали соглашение на поставку 48 зенитных комплексов "Панцирь-С" и 36 ударных вертолетов Ми-28 на общую сумму 4,2 млрд долларов. После этого детали соглашения неоднократно менялись из-за усиления влияния ИГ в Ираке.