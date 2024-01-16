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Ирак намерен подать жалобу в СБ ООН в связи с ракетным ударом КСИР по Эрбилю

Ирак намерен подать жалобу в СБ ООН в связи с ракетным ударом КСИР по Эрбилю Правительство Ирака намерено подать жалобу в Совет Безопасности ООН в связи с ракетным ударом, нанесенным Корпусом стражей исламской революции (КСИР) по иракскому Эрбилю.
Другие страны
16 января 2024 г. 12:08
Ирак намерен подать жалобу в СБ ООН в связи с ракетным ударом КСИР по Эрбилю

Правительство Ирака намерено подать жалобу в Совет Безопасности ООН в связи с ракетным ударом, нанесенным Корпусом стражей исламской революции (КСИР) по иракскому Эрбилю.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил МИД арабской республики в соцсетях.

"Правительство Ирака решительно осуждает атаку Ирана на город Эрбиль, в результате которой баллистическими ракетами были обстреляны жилые дома, что привело к жертвам среди гражданского населения", - говорится в заявлении.

Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани поручил сформировать комиссию для расследования обстоятельств удара КСИР по Эрбилю.

"Премьер-министр [Ирака] решил сформировать комитет во главе с советником по национальной безопасности для расследования нападения и сбора информации для поддержки позиции правительства на международном уровне, а также предоставления доказательств и точной информации [о случившемся]", - указывается в заявлении МИД.​

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Версия на английском языке Iraq intends to file complaint with UN Security Council over IRGC missile strike on Erbil

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