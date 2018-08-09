Ирак намерен отказаться от доллара в торговле с Ираном из-за санкций

Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Ирак будет вынужден отказаться от доллара в расчетах с Ираном из-за санкций США против Тегерана.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сказал официальный представитель иракского правительства Саад аль-Хадиси.

«Санкции скажутся прежде всего на денежных переводах и банковских операциях в долларах США. Стороны не будут использовать доллар», — сказал аль-Хадиси.

При этом он добавил, что отказ от американской валюты приведёт к спаду двусторонней торговли.

«В любом случае правительство будет стремиться решить все возникающие в связи с этим проблемы, займётся поиском соответствующих механизмов, чтобы нивелировать влияние (санкций) на иракский рынок, а также не допустить нанесение ущерба интересам иранских граждан», — указал собеседник.