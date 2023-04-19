Ирак начнет проект железнодорожного сообщения с Турцией в начале 2024 года

Ирак решил запустить многомиллиардный проект по соединению своего порта Южный Фау с железнодорожной сетью Турции в начале 2024 года.

Ирак решил запустить многомиллиардный проект по соединению своего порта Южный Фау с железнодорожной сетью Турции в начале 2024 года.

Как передает Report, об этом сообщает агентство ZAWYA.

Итальянская компания завершила подготовку технико-экономического обоснования проекта железной дороги и автомагистрали, и представила его в министерство транспорта, сообщило агентство со ссылкой на директора по информации министерства Ирака Майтама Аль-Сафи.

Железная и автомобильная дороги пройдут через девять иракских провинций до границы с Турцией.

"В настоящее время осуществляется проект по соединению порта Фау с близлежащим портом Умм-Каср. Этот проект является частью проекта "Дорога развития", которая свяжет Ирак с Турцией" , - сказал министр.

В марте было заявлено, что проект включает в себя двойную железнодорожную линию для грузовых и пассажирских поездов и автомагистраль протяженностью 1190 км для грузовых автомобилей.

Грузовой поезд будет иметь первоначальную пропускную способность 3,5 млн контейнеров и 22 млн тонн сыпучих грузов в год, которая будет поэтапно увеличена до 7,5 млн контейнеров и 33 млн тонн в год. Скоростной пассажирский поезд имеет начальную пропускную способность 13,8 млн пассажиров в год.