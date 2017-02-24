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    Ирак начал первые авиационные рейды против ИГИЛ в Сирии

    Такие авиаудары стали ответом на недавние теракты экстремистов в Багдаде

    Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Ирак начал первые авиационные рейды против ИГИЛ на территории Сирии, передает Report со ссылкой на DW.

    Как отмечает издание, первые авиаудары по ИГИЛ были осуществлены вблизи сирийско-иракской границы.

    В иракской армии заявили, что такие авиаудары стали ответом на недавние теракты экстремистов в Багдаде.

    "Мы стремимся выследить террористов, которые убивают наших детей и граждан, где бы они ни были", - сказал премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади.

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