Ирак начал первые авиационные рейды против ИГИЛ в Сирии

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Ирак начал первые авиационные рейды против ИГИЛ на территории Сирии, передает Report со ссылкой на DW.

Как отмечает издание, первые авиаудары по ИГИЛ были осуществлены вблизи сирийско-иракской границы.

В иракской армии заявили, что такие авиаудары стали ответом на недавние теракты экстремистов в Багдаде.

"Мы стремимся выследить террористов, которые убивают наших детей и граждан, где бы они ни были", - сказал премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади.