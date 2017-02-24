Ирак начал первые авиационные рейды против ИГИЛ в Сирии

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Ирак начал первые авиационные рейды против ИГИЛ на территории Сирии, передает Report со ссылкой на DW.
Как отмечает издание, первые авиаудары по ИГИЛ были осуществлены вблизи сирийско-иракской границы.
В иракской армии заявили, что такие авиаудары стали ответом на недавние теракты экстремистов в Багдаде.
"Мы стремимся выследить террористов, которые убивают наших детей и граждан, где бы они ни были", - сказал премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади.
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