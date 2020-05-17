​Ирак на восемь дней вводит комендантский час

Ирак объявил в субботу о введении круглосуточного комендантского часа сроком на восемь дней из-за пандемии нового коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

Круглосуточный режим самоизоляции начнется в пятницу, 22 мая, и продлится до 30 мая. Трехдневный праздник розговенья Рамазан, которым заканчивается священный для мусульман месяц поста, иракцы также проведут в изоляции. В большинстве стран Ближнего Востока Рамазан завершается 24 мая.

По традиции в этот праздник, который считается одной из главных дат исламского календаря, люди навещают родственников и друзей, выезжают за город, собираются в парках и других местах отдыха.