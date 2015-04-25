Террорист на начиненном взрывчаткой бульдозере врезался в колонну джипов ВС Ирака

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Генерал иракской армии и три старших офицера погибли в результате атаки террористов из группировки "Исламское государство" (ИГ) в провинции Анбар, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Командир 1-й иракской дивизии, бригадный генерал Хасан Аббас Тоуфан, а также полковник и два подполковника Вооруженных сил Ирака были убиты во время внезапной террористической атаки ИГ в районе Надем-эт-Таксим в провинции Анбар. Боевик, управлявший начиненным взрывчаткой бульдозером, врезался в следовавшую по дороге колонну военных джипов, после чего экстремисты обстреляли ее.

Согласно информации, в пятницу в районе города Рамади регулярной иракской армии удалось отбить у террористов мост Аль-Хоуз через Евфрат. Он является стратегически важным объектом - частью трассы, по которой радикалы из ИГ получают подкрепление из западных районов провинции Анбар, граничащей с Сирией.