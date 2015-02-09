​Иракская армия ликвидировала около 30 боевиков ИГИЛ на западе страны

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Солдаты иракской армии в понедельник совместно с представителями местных племен провели спецоперацию в провинции Анбар на западе страны, ликвидировав 29 боевиков группировки "Исламское государство" (ИГ), сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Солдаты иракской армии при поддержке представителей племени Аль-Джагайфа (al-Jaghayfa) провели спецоперацию, уничтожив боевиков", — сообщил изданию Iraqi News источник в силах безопасности Ирака.

По данным источника, боевики были уничтожены на дороге, связывающей города Хадита и Бейджи. Других подробностей не сообщается.