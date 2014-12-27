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    ​В Ираке убит ставленник ИГИЛ в Мосуле

    Хасан Саид аль-Джабури убит во время авианалета

    Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Правитель Мосула от "Исламского государства Ирака и Леванта" (ИГИЛ) Хасан Саид аль-Джабури убит во время авианалета.

    Как передает Report, об этом сообщает CNN со ссылкой на главу регионального управления иракской полиции генерал-майора Ватека аль-Хамдани.

    Атака с воздуха была проведена над селением Каяра в окрестностях Мосула. Хасан Саид аль-Джабури уже второй глава Мосула от "Исламского государства", убитый при авианалете. Он провел на посту всего 25 дней. Его предшественник Радван Талеб аль-Хамдуни погиб при бомбардировке американских ВВС.

    Ранее сообщалось, что международная коалиция во главе с США нанесла 31 авиаудар по позициям боевиков "Исламского государства" в Ираке и Сирии.

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