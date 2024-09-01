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Ирак и США достигли прогресса в переговорах о санкциях

Ирак и США достигли прогресса в переговорах о санкциях США и Ирак находятся на продвинутой стадии взаимопонимания для урегулирования вопросов, связанных с санкциями в отношении ряда иракских банков.
Другие страны
1 сентября 2024 г. 19:01
Ирак и США достигли прогресса в переговорах о санкциях

США и Ирак находятся на продвинутой стадии взаимопонимания для урегулирования вопросов, связанных с санкциями в отношении ряда иракских банков.

Как передает Report, об этом заявил советник по финансовым вопросам при правительстве Ирака Мазхар Салех.

По его словам, стороны обсуждают регламентации банковских механизмов при осуществлении внешних переводов, в особенности связанных с финансированием внешней торговли в интересах иракского рынка.

"Подобная обновленная договоренность и выработанная дорожная карта позволят финансовой администрации Ирака следовать четкой и гибкой схеме, чтобы реконструировать внутренний банковский рынок на прочной реформированной основе, отвечающей международным банковским стандартам, в особенности в сфере внешних банковских связей и обеспечения безопасных переводов", - заключил он.

В июле 2023 года ряд американских СМИ со ссылкой на заявления официальных лиц сообщили, что США заблокировали возможность осуществлять транзакции в долларах 14 иракским банкам. По их данным, это решение было принято в рамках борьбы с переводами американкой валюты в Иран и другие страны, против которых Вашингтон ввел санкции ранее.

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