Ирак и Сирия создают совместный Центр по проведению военных операций против с ИГИЛ

© Courtesy İmage

Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ Ирак и Сирия создают совместный Центр военных операций по борьбе с террористической группировкой ИГИЛ в районах, прилегающих к границе между двумя странами.

Как передает Report, об этом сообщил в среду телеканал Al Arabiya, ссылаясь на заявление представителей иракского министерства обороны.

По их данным, "военная делегация сирийской армии провела переговоры в Багдаде с представителями вооруженных сил Ирака по вопросам обеспечения безопасности границ между государствами".

Отмечается, что приезд сирийских военных в иракскую столицу впервые был предан огласке после нескольких лет секретных контактов между сторонами, целью которых была координация действий против ИГИЛ.

Отмечается, что было принято решения о создании совместного Центра по проведению боевых операций "для усиления давления на формирования террористов в приграничных районах".