Ирак и Сирия обсуждают восстановление нефтепровода Киркук - Банияс

12 августа 2025 г. 21:02
Министр нефти Ирака Хайян Абдулгани и министр энергетики Сирии Мухаммед Аль Башир провели переговоры о восстановлении работы нефтепровода Киркук - Банияс, который позволит Ираку возобновить поставки нефти через Средиземное море и расширить рынки сбыта.

Как передает Report ссылаясь на Интерфакс, об этом сообщает Министерство нефти Ирака.

По данным ведомства, Абдулгани отметил планы по диверсификации экспортных маршрутов на фоне роста добычи, подчеркнув значимость иракско-сирийского нефтепровода, функционировавшего в прошлом десятилетиями. Сейчас он нуждается в реконструкции или полном восстановлении.

Министр также заявил, что Ирак намерен не только возобновить экспорт через Сирию, но и увеличить поставки из южных портов, восстановить работу нефтепровода Киркук - Джейхан в Турцию, а также рассматривает возможность прокачки через ливанский нефтепровод до порта Триполи, являющегося продолжением системы Киркук - Банияс.

Нефтепровод Киркук - Банияс протяженностью 850 км был построен в начале 1950-х годов. Его работа прерывалась из-за политических разногласий, а в 2003 году инфраструктура получила серьезные повреждения во время вторжения США в Ирак.

Версия на азербайджанском языке İraq və Suriya Kərkük-Bəniyas neft kəmərinin bərpasını müzakirə ediblər

