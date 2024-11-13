Ирак хочет провести конференцию по безопасности с Турцией, Ираном и Сирией

Иракская сторона желает провести в ближайшие месяцы региональную конференцию по безопасности для урегулирования общих проблем в этой сфере с Турцией, Ираном и Сирией, прежде всего ситуацию вокруг Рабочей партии Курдистана (PKK).

Иракская сторона желает провести в ближайшие месяцы региональную конференцию по безопасности для урегулирования общих проблем в этой сфере с Турцией, Ираном и Сирией, прежде всего ситуацию вокруг Рабочей партии Курдистана (PKK).

Как передает Report, об этом заявил советник премьер-министра Ирака по политическим вопросам Сабхан аль-Мулла Джияд.

"Проблема PKK связана с Турцией, Ираном, Ираком, Сирией и даже с США, поскольку Соединенные Штаты связывают определенные отношения с силами SDF (курдские формирования "Сирийских демократических сил"). Поэтому Ирак хотел бы, возможно, в течение ближайших месяцев провести региональную конференцию по безопасности, чтобы решить существующие проблемы с Турцией, Ираном или Сирией", - сказал он.

Джияд напомнил, что Ирак недавно признал PKK запрещенной организацией, которой следует сложить оружие и отвести свои силы от границ с Турцией до того момента, как проблема будет полностью урегулирована.