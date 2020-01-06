Ирак готовит механизм по выводу иностранных войск из страны

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Иракские власти начали подготовку механизма по выводу иностранных войск из страны.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил на пресс-конференции в Багдаде представитель главнокомандующего вооруженными силами Ирака Абдель Керим Халф.

"Правительство Ирака подготовилось к началу вывода американских войск из Ирака. Деятельность международной коалиции в Ираке будет ограничена консультациями, вооружениями и тренировками военнослужащих, а вооруженные силы выйдут из Ирака... Последние американские удары - глупость, в отношении которой невозможно молчать", - отметил Халф.

Он указал, что "иракское правительство ограничило наземное и воздушное передвижение сил международной коалиции и не позволит им двигаться куда-либо".

По его словам, американцы осуществляли операции единолично, не ставя в известность генеральное командование вооруженными силами.