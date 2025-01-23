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Ирак готов выступить посредником для контактов между США и Ираном

Ирак готов выступить посредником для контактов между США и Ираном Багдад готов выступить посредником для контактов между США и Ираном, если в этом будет необходимость.
Другие страны
23 января 2025 г. 19:16
Ирак готов выступить посредником для контактов между США и Ираном

Багдад готов выступить посредником для контактов между США и Ираном, если в этом будет необходимость.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД Ирака Фуад Хусейн, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"У нас хорошие контакты как с Вашингтоном, так и с Тегераном. И если нас попросят об этом, мы готовы выступить посредником. Это будет как в интересах Багдада, так и всего региона, и международной безопасности", - сказал Хусейн.

По его словам, администрация бывшего президента США Джо Байдена уже просила об этом иракские власти и Багдад организовывал последнюю встречу между иракской и американской стороной.

Отметим, что на прошлой неделе министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран не намерен вести переговоры с Вашингтоном, пока США не вернутся к соблюдению условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) 2015 года по иранской ядерной программе.

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