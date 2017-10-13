Ирак дал автономии 48 часов, чтобы освободить нефтяные скважины и аэропорт в Киркуке

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Силы "Хашди Шаби", вооружаемые связанной с центральной властью Ирака тяжелой военной техникой, расположились в 20 км от центра города Киркук.

Как передает Report со ссылкой на Hürriyet, они дислоцированы в западном и южном регионах провинции Киркук.

В апреле 2014 года террористическая группировка ИГИЛ захватила район Хавиджа и 4 связанных с ним поселка в Киркуке. Недавно иракская армия и силы "Хашди Шаби" очистили эту территорию от террористов. После этой операции соотношение сил в Киркуке стало меняться.

Автодорога Киркук-Багдад находится под контролем сил "Хашди Шаби".

В некоторых регионах расстояние между военизированными формированиями ("пешмерге") местной власти на севере Ирака и этими силами составляет 500 метров.

"Мы провели переговоры с Абади (имеется в виду премьер-министр Ирака Хайдер Джавад Аль-Абади - Report) и другими во избежание перестрелок. Мы не хотим сражения. Но если к нам постучится сражение, мы будем сражаться. Командующий южным фронтом Веста Ресул написал письмо и потребовал освободить в течение 48 часов военные базы, аэропорт и нефтяные скважины. Он сообщил, что в эти земли войдут силы федеральной полиции. Мы никогда не выполним их требования. Могут сами проверить это", - заявил после заседания в Киркуке командующий объединениями "пешмерге" Джафар Мустафа.

Отметим, что некоторое время назад была распространена информация о начале совместных операций иракской армии и сил "Хашди Шаби" по возвращению нефтяных скважин и военного аэропорта в Киркуке.

Иракская армия опровергла эту информацию и сообщила, что операция не начата, вокруг Киркука ведутся некоторые расследования.