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    ​Авиация союзников нанесла 30 ударов по террористам в Ираке

    Почти половина из этого числа пришлась на занятые джихадистами объекты в городе Кобане вблизи сирийско-турецкой границы

    Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Возглавляемая США антитеррористическая коалиция нанесла в пятницу более 30 воздушных ударов по позициям "Исламского государства Ирака и Леванта" (ИГИЛ) в Ираке и Сирии.

    Как сообщает Report , почти половина из этого числа пришлась на занятые джихадистами объекты в городе Кобане вблизи сирийско-турецкой границы, который остается стратегически важным объектом на протяжении последних месяцев вооруженного конфликта.

    По информации Пентагона, также в пятницу было совершено полтора десятка воздушных атак на объекты в Ираке. При одном из ударов была уничтожена ракетная система боевиков ИГ в провинции Анбар, значительная часть которой находится под контролем террористов.

    Информация об ударах поступила на фоне сообщений из курдских источников о крупных потерях боевиков в Мосуле и его окрестностях.

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