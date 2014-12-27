​Авиация союзников нанесла 30 ударов по террористам в Ираке

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Возглавляемая США антитеррористическая коалиция нанесла в пятницу более 30 воздушных ударов по позициям "Исламского государства Ирака и Леванта" (ИГИЛ) в Ираке и Сирии.

Как сообщает Report , почти половина из этого числа пришлась на занятые джихадистами объекты в городе Кобане вблизи сирийско-турецкой границы, который остается стратегически важным объектом на протяжении последних месяцев вооруженного конфликта.

По информации Пентагона, также в пятницу было совершено полтора десятка воздушных атак на объекты в Ираке. При одном из ударов была уничтожена ракетная система боевиков ИГ в провинции Анбар, значительная часть которой находится под контролем террористов.

Информация об ударах поступила на фоне сообщений из курдских источников о крупных потерях боевиков в Мосуле и его окрестностях.