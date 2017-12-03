Ирак 9 декабря проведёт парад в честь победы над ИГ

Власти Ирака намерены объявить об окончательной победе над террористической группировкой “Исламское государство” на военном параде 9 декабря.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленный источник в органах безопасности.

“Парад иракских вооружённых сил, представленных федеральной полицией, армией и народным ополчением, состоится в субботу. На нём будет объявлено об окончании военных действий против ИГ и достижении победы над террористической группировкой”, — сказал источник.

21 ноября иракский премьер-министр Хейдар аль-Абади объявил о военном поражении ИГ в стране.