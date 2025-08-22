IPC впервые официально объявила о голоде в Газе

О нас

Другие страны
22 августа 2025 г. 13:25
Инициатива ООН "Интегрированная классификация фаз продовольственной безопасности" (IPC) впервые официально подтвердила наличие голода в секторе Газа.

Об этом сообщает Report со ссылкой на BBC.

IPC повысила классификацию до фазы 5, что является наивысшим уровнем шкалы острой нехватки продовольствия.

В докладе организации говорится, что к концу сентября ситуация в Газе достигнет "катастрофического уровня". Также отмечается, что недоедание будет угрожать жизни 132 000 детей в возрасте до пяти лет в Газе до июня следующего года.

IPC - глобальная инициатива агентств ООН, групп помощи и правительств - является основным механизмом, который международное сообщество использует для определения наличия голода.

В своем 59-страничном докладе IPC призывает к "немедленному и масштабному ответу".

"Любая дальнейшая задержка — даже на несколько дней — приведет к совершенно неприемлемому росту смертности, связанной с голодом", - добавляется в докладе.

В свою очередь власти Израиля заявили, что решительно отвергают доклад IPC, назвав его "ложным и предвзятым". COGAT, израильское военное агентство, координирующее помощь, заявило, что "отчет основывается на частичных, предвзятых данных и поверхностной информации, исходящей от ХАМАС".

Версия на азербайджанском языке Qəzzada ilk dəfə rəsmən aclıq elan edilib
Версия на английском языке UN-backed body confirms famine in Gaza City for first time

