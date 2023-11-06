Иорданские ВВС сбросили на парашютах над Газой партию медпомощи

Самолеты иорданских ВВС сбросили на парашютах партию медицинской помощи для полевого госпиталя в секторе Газа.

Самолеты иорданских ВВС сбросили на парашютах партию медицинской помощи для полевого госпиталя в секторе Газа.

Как передает Report , об этом сообщил в соцсети X (ранее Twitter) король Иордании Абдалла II.

"Наши летчики сумели сбросить груз с медикаментами для иорданского полевого госпиталя, который продолжает круглосуточную работу в Газе. Наш долг - помогать раненым и пострадавшим людям", — подчеркнул монарх.

Напомним, что президент США Джо Байден в субботу заявил о прогрессе в обеспечении гуманитарной паузы в секторе Газа. Он ответил утвердительно на вопрос, есть ли подвижки на этом направлении.