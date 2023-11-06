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Иорданские ВВС сбросили на парашютах над Газой партию медпомощи

Иорданские ВВС сбросили на парашютах над Газой партию медпомощи Самолеты иорданских ВВС сбросили на парашютах партию медицинской помощи для полевого госпиталя в секторе Газа.
Другие страны
6 ноября 2023 г. 07:39
Иорданские ВВС сбросили на парашютах над Газой партию медпомощи

Самолеты иорданских ВВС сбросили на парашютах партию медицинской помощи для полевого госпиталя в секторе Газа.

Как передает Report, об этом сообщил в соцсети X (ранее Twitter) король Иордании Абдалла II.

"Наши летчики сумели сбросить груз с медикаментами для иорданского полевого госпиталя, который продолжает круглосуточную работу в Газе. Наш долг - помогать раненым и пострадавшим людям", — подчеркнул монарх.

Напомним, что президент США Джо Байден в субботу заявил о прогрессе в обеспечении гуманитарной паузы в секторе Газа. Он ответил утвердительно на вопрос, есть ли подвижки на этом направлении.

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Версия на английском языке Jordan says air force dropped urgent medical aid to Gaza
Версия на азербайджанском языке İordaniya kralı: HHQ Qəzzaya tibbi ləvazimat çatdırıb

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