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Иорданские силовики блокировали пригород Аммана из-за акций протеста

Иорданские силовики блокировали пригород Аммана из-за акций протеста Подразделения сил безопасности Иордании применили в воскресенье слезоточивый газ для разгона антиправительственных акций протеста в окрестностях Аммана.
Другие страны
6 июня 2021 г. 22:56
Иорданские силовики блокировали пригород Аммана из-за акций протеста

Подразделения сил безопасности Иордании применили в воскресенье слезоточивый газ для разгона антиправительственных акций протеста в окрестностях Аммана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Ammon.

По данным, силовики полностью блокировали пригород Наур, где начались беспорядки после решения нижней палаты Национального собрания лишить депутатского мандата Усаму аль-Аджарима. Этот законодатель обвинен "в подстрекательстве к междоусобице" за свои критические высказывания в адрес властей.

В субботу волнения начались в районе Эль-Малиха на шоссе, которое ведет в международный аэропорт Аммана. Там участники беспорядков сожгли несколько автомобилей и совершили вооруженное нападение на патрульную машину. В результате получили ранения четверо жандармов, которые были доставлены в госпиталь.

МВД королевства выступило с заявлением, в котором осудило противоправные действия уличных активистов. В нем подчеркивается, что силовые структуры "будут стоять на страже законности и защищать безопасность граждан и принадлежащую им собственность".

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