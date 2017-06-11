Иорданские пограничники застрелили пять человек, двигавшихся из Ат-Танфа

Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ Иорданские пограничники застрелили пять человек, незаконно приблизившихся к границе, двигаясь из района Ат-Танф в Сирии.

Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается на сайте командования армии Иордании.

В районе населенного пункта Ат-Танф на юго-востоке Сирии в последнее время сирийская армия ведет ожесточенные бои с ИГИЛ. Там же несколько раз союзные армии отряды подверглись авиаударам международной коалиции во главе с США.

Как сообщается на сайте командования армии Иордании со ссылкой на военный источник, за последние 72 часа девять машин пытались достичь иорданской границы по дороге от Ат-Танфа. Военные применили по отношению к ним силу, и нарушители отступили.

"Через короткое время после инцидента одна из машин типа пикап и два мотоцикла стали возвращаться в сторону территории Иордании, в результате чего были применены правила ведения боя и пять человек убиты. Машина и мотоциклы уничтожены, а также повреждена машина, прибывшая за ранеными и убитыми", — доложил военный источник.

В сообщении не уточняется, кто мог находиться в транспортных средствах. Пограничники сообщили, что также в последние дни задержали двух человек, пытавшихся незаконно пересечь сирийско-иорданскую границу.