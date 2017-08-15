Иордания запретила возвращение посла Израиля в страну

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Власти Иордании издали указ, запрещающий возвращение в страну израильского посла без надлежащего расследования в отношении сотрудника дипмиссии, застрелившего двух местных жителей, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Напомним, что в июле у охранника посольства Израиля в Аммане произошла ссора с рабочими, менявшими мебель в арендованной им квартире. Один из рабочих набросился на израильтянина с отверткой, тот открыл ответный огонь. От полученных ранений скончались нападавший и хозяин квартиры.

Иорданский парламентарий и глава парламентского комитета по делам Палестины Яхья Ас-Сауд заявил, что Иордания должна быть вовлечена в процесс расследования.

Амман уже направил израильским властям письмо, в котором требовал гарантировать, что охранник по итогам расследования должен предстать перед судом.

Инцидент стал причиной эвакуации дипмиссии, а вывоз на родину легко раненного охранника потребовал интенсивных контактов с иорданскими властями, которые сначала отказывались его выпускать.