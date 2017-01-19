Иордания укрепляет безопасность на границе с Сирией

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Иордания собирается усилить меры безопасности на северной и северо-восточной границе королевства с Сирией, чтобы не дать боевикам террористической организации ИГИЛ проникнуть на ее территорию во время наступления на находящийся под контролем ИГИЛ сирийский город Ракка.

Как передает Report, об этом сообщил в четверг на пресс-конференции начальник войск Иордании генерал Сами аль-Кафавин.

"Я ожидаю, что отдельные боевики ИГИЛ попытаются направиться в сторону иорданской границы с усилением нанесения ударов против боевиков организации в Сирии и Ираке, в результате чего возникнет прямая угроза безопасности Иордании", — отметил генерал, чью пресс-конференцию транслировал арабский телеканал Sky News Arabia.

По его словам, иорданские спецслужбы располагают информацией о возможном прорыве боевиков на юг Сирии, который граничит с Иорданией, поэтому в настоящее время половина военнослужащих королевства привлечена к охране его границ с Сирией и Ираком.

При этом, указал аль-Кафавин, среди беженцев лагеря Заатари, который расположен на севере Иордании вблизи сирийской границы, встречаются лица, примкнувшие к ИГИЛ.