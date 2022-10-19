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Иордания призывает Вашингтон и Эр-Рияд урегулировать разногласия путем диалога

Иордания призывает Вашингтон и Эр-Рияд урегулировать разногласия путем диалога Разногласия между Соединенными Штатами и Саудовской Аравией, вызванные решением стран - участниц соглашения ОПЕК+ сократить добычу нефти, должны быть урегулированы путем диалога.
Другие страны
19 октября 2022 г. 04:23
Иордания призывает Вашингтон и Эр-Рияд урегулировать разногласия путем диалога

Разногласия между Соединенными Штатами и Саудовской Аравией, вызванные решением стран - участниц соглашения ОПЕК+ сократить добычу нефти, должны быть урегулированы путем диалога.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в переданном агентством Петра заявлении официального представителя МИД Иордании Синана аль-Маджали.

"В Аммане внимательно следят за последствиями решения, принятого странами - экспортерами нефти, - отметил он. - Мы считаем, что этот технический вопрос связан с обеспечением стабильности рынков нефти, регулированием процессов спроса и предложения, а также защитой интересов производителей и потребителей".

Что касается расхождений в позициях Вашингтона и Эр-Рияда, то, по словам аль-Маджали, "сторонам следует подойти к ним с учетом духа партнерства, который объединяет два государства". При этом официальный представитель МИД подчеркнул, что Иордания "поддерживает все шаги, предпринятые братским саудовским королевством для защиты своей безопасности, стабильности и интересов".

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