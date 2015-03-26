Иордания подтвердила участие в военной операции в Йемене

Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ Истребители иорданских ВВС принимают участие в военной операции в Йемене против повстанцев-хуситов, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Безопасность Йемена и Персидского залива — это высокий стратегический интерес для Иордании", — цитирует агентство Reuters заявление источника. Источник добавил, что участие в операции направлено на "поддержку легитимности, стабильности и безопасности Йемена".

В Йемене проходит международная военная операция, в которой принимает участие ряд стран региона. На данный момент известно, что были совершены авиаудары по аэропорту столицы Йемена Саны и ряду военных объектов. Операция началась сразу после заявления Совета сотрудничества государств Персидского залива, в котором отмечалось, что Саудовская Аравия, Кувейт, Бахрейн, ОАЭ и Катар "намерены откликнуться на просьбу президента Абд Раббу Мансура Хади и защитить законную власть в Йемене от боевиков-хуситов".

Представитель администрации президента заявил, что глава страны сейчас остается в городе Аден и поддерживает международную военную операцию против повстанцев.