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Иордания отменила четырехсторонний саммит с участием Байдена

Иордания отменила четырехсторонний саммит с участием Байдена Иордания отменила запланированный на 18 октября четырехсторонний саммит с участием президента США Джо Байдена после удара по больнице в секторе Газа.
Другие страны
18 октября 2023 г. 11:08
Иордания отменила четырехсторонний саммит с участием Байдена

Иордания отменила запланированный на 18 октября четырехсторонний саммит с участием президента США Джо Байдена после удара по больнице в секторе Газа.

Как передает Report, об этом сообщает The Times of Israel.

В саммите наряду с Байденом планировалось участие президента Палестины Махмуда Аббаса, президента Египта Абдул Фаттаха ас-Сиси и короля Иордании Абдаллы II.

"После консультаций с палестинскими и египетскими братьями и после обсуждения с Соединенными Штатами мы решили не проводить этот саммит", - сказал министр иностранных дел Иордании Айман Аль-Сафади.

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Версия на английском языке Jordan cancels summit with Biden, Sisi and Abbas in Amman
Версия на азербайджанском языке ABŞ Prezidentinin iştirakı ilə İordaniyada keçiriləcək dördtərəfli görüş ləğv edilib

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