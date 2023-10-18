Иордания отменила четырехсторонний саммит с участием Байдена

Иордания отменила запланированный на 18 октября четырехсторонний саммит с участием президента США Джо Байдена после удара по больнице в секторе Газа.

Иордания отменила запланированный на 18 октября четырехсторонний саммит с участием президента США Джо Байдена после удара по больнице в секторе Газа.

Как передает Report, об этом сообщает The Times of Israel.

В саммите наряду с Байденом планировалось участие президента Палестины Махмуда Аббаса, президента Египта Абдул Фаттаха ас-Сиси и короля Иордании Абдаллы II.

"После консультаций с палестинскими и египетскими братьями и после обсуждения с Соединенными Штатами мы решили не проводить этот саммит", - сказал министр иностранных дел Иордании Айман Аль-Сафади.