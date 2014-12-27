​Иордания, Кувейт и ОАЭ готовы безвозмездно снабжать Ирак оружием

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Эмиссары иракского правительства, посетившие недавно Иорданию, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), заручились обещанием руководителей этих стран предоставить безвозмездную военную помощь Ираку для борьбы с террористическими группировками. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил член комитета по обороне и безопасности парламента Ирака Маджид Аль-Гарауи.

"Мы обратились к правительствам арабских стран с просьбой об оказании военной помощи вооружением и оснащением иракской армии. Иордания, Кувейт и Эмираты откликнулись на эту просьбу", - сказал Аль-Гарауи в интервью местному агенству Alghad Press.

По словам депутата, Ирак не рассматривает покупку вооружений у арабских стран, речь идет только о безвозмездной помощи, поскольку террористическая угроза, которой подвергается Ирак, "является угрозой для всего арабского мира".

"Арабские страны покупают оружие в США, Европе, России, поэтому покупать у них оружие бессмысленно, те же страны, которые хотят оказать помощь Ираку в борьбе с терроризмом, должны предоставить эту помощь безвозмездно",- сказал депутат.