​11 человек были казнены в Иордании

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Впервые за восемь лет в Иордании была приведена в исполнение высшая мера наказания.

Как сообщает Report, 11 иорданцев были повешены на рассвете в воскресенье, 21 декабря, за совершенные ими различные убийства

Информации о национальности осужденных нет. Все 11 человек "были обвинены Верховым уголовным судом в совершенных убийствах".

В исполнение приговор был приведен в присутствии ряда служащих Верховного уголовного суда, а также генерального прокурора столичного региона, провинции Амман.

В последний раз казнь в Иордании была проведена в июне 2006 года.