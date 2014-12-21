​11 человек были казнены в Иордании

Как сообщает Report, 11 иорданцев были повешены на рассвете в воскресенье, 21 декабря, за совершенные ими различные убийства
Информации о национальности осужденных нет. Все 11 человек "были обвинены Верховым уголовным судом в совершенных убийствах".
В исполнение приговор был приведен в присутствии ряда служащих Верховного уголовного суда, а также генерального прокурора столичного региона, провинции Амман.
В последний раз казнь в Иордании была проведена в июне 2006 года.
News DepartmentАвтор новости
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