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Иордания, Катар и Саудовская Аравия отказались от запроса США прислать миротворцев в Газу

Иордания, Катар и Саудовская Аравия отказались от запроса США прислать миротворцев в Газу Правительства Иордании, Катара и Саудовской Аравии отказались от поступившего со стороны США предложения принять участие в послевоенной миротворческой миссии в секторе Газа.
Другие страны
7 августа 2024 г. 09:11
Иордания, Катар и Саудовская Аравия отказались от запроса США прислать миротворцев в Газу

Правительства Иордании, Катара и Саудовской Аравии отказались от поступившего со стороны США предложения принять участие в послевоенной миротворческой миссии в секторе Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Times of Israel.

Эту информацию изданию подтвердили два собеседника. Арабский источник объяснил отказ Иордании, Катара и Саудовской Аравии тем, что эта миротворческая миссия будет выглядеть как "защита Израиля от палестинцев".

В то же время Египет и ОАЭ подтвердили намерение принять участие в миссии, но поставили несколько условий. В их числе требование того, чтобы она проходила в рамках концепции "два государства для двух народов", которую отвергает премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

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Версия на английском языке Jordan, Qatar, and Saudi Arabia reject US request for peacekeepers in Gaza

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