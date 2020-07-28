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Иордания изучает информацию, представленную послу страны в МИД Азербайджана

Иордания изучает информацию, представленную послу страны в МИД Азербайджана Иордания даст ответ на представленную послу королевства в МИД Азербайджана в понедельник информацию после ее изучения. Как передает Report, об этом заявил ТАСС иорданский дипломатический источник.
Другие страны
28 июля 2020 г. 00:16
Иордания изучает информацию, представленную послу страны в МИД Азербайджана

Иордания даст ответ на представленную послу королевства в МИД Азербайджана в понедельник информацию после ее изучения. Как передает Report, об этом заявил ТАСС иорданский дипломатический источник.

"Ответ будет подготовлен после ее изучения в соответствии с дипломатической практикой и для поддержания хороших отношений сотрудничества между Амманом и Баку", - сказал собеседник агентства, не пожелав раскрывать другие подробности.

Комментируя конфликт между Арменией и Азербайджаном, дипломат подчеркнул, что "Иордания поддерживает усилия по урегулированию в рамках международных резолюций и Устава ООН, выступая за достижение устраивающего все стороны решения путем переговоров, а не войны".

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