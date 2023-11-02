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Инженерные войска Израиля взорвали более ста туннелей ХАМАС

Инженерные войска Израиля взорвали более ста туннелей ХАМАС Израильские инженерные войска в четверг начали масштабную операцию по уничтожению туннелей и шахт радикальной группировки ХАМАС в секторе Газа, более 100 подземных ходов в анклаве уже было взорвано спецсредствами инженерных сил.
Другие страны
2 ноября 2023 г. 19:45
Инженерные войска Израиля взорвали более ста туннелей ХАМАС

Израильские инженерные войска в четверг начали масштабную операцию по уничтожению туннелей и шахт радикальной группировки ХАМАС в секторе Газа, более 100 подземных ходов в анклаве уже было взорвано спецсредствами инженерных сил.

Как передает Report, об этом сообщил израильский портал Walla со ссылкой на одного из старших офицеров.

В своей работе инженерные силы используют роботехнику и специальные взрывные устройства, включая проникающие снаряды.

Ракетный обстрел израильской территории начался рано утром 7 октября со стороны сектора Газа. Израильская армия объявила о "состоянии готовности к войне". 8 октября Израиль официально объявил о переходе страны в "состояние войны". Операция получила название "Железные мечи".

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