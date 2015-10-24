Инженер в США приговорен к 8 годам тюрьмы за промышленный шпионаж в пользу Ирана

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Бывший сотрудник ряда компаний военно-промышленного комплекса США приговорен к 8 годам и одному месяцу тюрьмы за промышленный шпионаж и штрафу в размере $50 тыс. Соответствующий вердикт был оглашен на суде в городе Хартфорд (штат Коннектикут), информировал Report со ссылкой на ТАСС.

61-летний Мозаффар Хазаи признан виновным в попытке передать в распоряжение ряда научно-исследовательских учреждений Ирана 1,5 тыс. документов с промышленными секретами и еще 600 документов, касающихся технологий оборонного назначения. Речь идет, в том числе, о разработке реактивных двигателей для истребителей F-35 и F-22 Raptor для ВВС США.

"В материалах, направленных многочисленным государственным техническим университетам Ирана, Хазаи указал, что в качестве ведущего инженера нескольких проектов оборонных подрядчиков США он приобрел данные и технические навыки, которые вполне пригодились бы для нашей /американской/ промышленности и исследовательских учреждений", - пояснила прокуратура Коннектикута.

Суд отклонил ходатайство осужденного о смягчении приговора. "Я, конечно, не желал никакого вреда Соединенным Штатам, кому бы то ни было или какой бы то ни было компании. У меня не было плохих намерений, и я прошу прощения за неверный поступок касательно вещей, подпадающих под ограничения в области экспортного режима", - указал инженер в своем ходатайстве.

Он родился и вырос в Иране, потом переехал в США, где учился в Университете штата Оклахома, получил американское гражданство и ученую степень в Университете штата Нью- Мексико. По данным прокуратуры, в ноябре 2013 года американская таможня обнаружила секретные документы в грузе, который Хазаи отправил в Исламскую Республику. В декларации он описал содержимое груза как предметы быта и обстановки. В январе 2014 года его арестовали в аэропорту Либерти города Ньюарк /штат Нью-Джерси/.