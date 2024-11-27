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Инвесторы избавляются от французских активов на фоне политической нестабильности

Инвесторы избавляются от французских активов на фоне политической нестабильности Стоимость заимствований во Франции стремительно растёт, а фондовый рынок показывает негативную динамику из-за опасений инвесторов по поводу политического хаоса и растущего государственного долга.
Другие страны
27 ноября 2024 г. 18:24
Инвесторы избавляются от французских активов на фоне политической нестабильности

Стоимость займов во Франции стремительно растет, а фондовый рынок демонстрирует негативную динамику из-за опасений инвесторов по поводу политического хаоса и растущего государственного долга страны.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Telegraph.

Пятилетние расходы на займы Франции достигли 2,7% - выше, чем ставка, выплачиваемая Грецией (2,5%). Доходность 10-летних облигаций также приблизилась к греческим показателям, хотя еще год назад Франция предлагала значительно более низкие ставки.

На этом фоне эталонный индекс Cac40 в среду снизился на 1,2%.

Обостряет ситуацию конфликт между правительством и оппозицией. Крайне правая партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" угрожает вынести вотум недоверия из-за бюджетного скандала. Премьер-министр Мишель Барнье пытается сократить дефицит, повышая налоги и сокращая расходы, чтобы снизить заимствования до 5% ВВП к следующему году.

Однако текущий бюджетный дефицит составляет более 6% ВВП, а государственный долг прогнозируется на уровне 113,8% ВВП в 2025 году.

"Риски растут: политическая нестабильность и трудности с утверждением бюджета усиливают давление на экономику", - отмечает экономист UniCredit Лоредана Мария Федерико.

Дополнительное влияние оказывают международные факторы. Инвесторы обеспокоены угрозами Дональда Трампа ввести пошлины на товары из Европы, что может усугубить финансовое давление на страны ЕС.

Аналитики Barclays подчеркнули: "Европа сталкивается с оттоком капитала из-за политики "Америка прежде всего". Инвесторы все чаще предпочитают направлять капитал в США, а не в страны Еврозоны".

Для Франции эта тенденция особенно тревожна, поскольку она теряет статус надежного участника Еврозоны. На фоне стабилизации экономики Греции и контроля ее долгов, Франция сталкивается с растущим давлением на свои финансы.

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