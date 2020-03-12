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Инвесторы вывели с развивающихся рынков свыше 40 млрд долларов из-за коронавируса

Инвесторы вывели с развивающихся рынков свыше 40 млрд долларов

Иностранные инвесторы вывели с конца января с рынков акций и облигаций развивающихся стран 41,7 млрд долларов США после реакции мировых фондовых бирж на вспышку вызываемого новым коронавирусом заболевания. 

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Институт международных финансов (IIF).

Объем такого капитала вдвое превышает отток средств за тот 51-дневный период с сентября 2008 года, когда разразился мировой финансовый кризис. "Это очень большие средства, - заявил ведущий экономист IIF Робин Брукс. - Это означает еще одно значительное ужесточение финансовых условий для развивающихся рынков". 

Большая часть оттока связана с акциями, а не с облигациями, так как инвесторы опасаются, что в нынешней ситуации в наибольшей степени пострадают компании, находящиеся в странах с развивающейся экономикой.

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