Инвестиции Тайваня в материковом Китае упали на 70%

Бизнес Тайваня разместил в 2023 году на территории материкового Китая лишь чуть больше 10% своих зарубежных инвестиций - это на 70% меньше, чем было в 2010 году.

Бизнес Тайваня разместил в 2023 году на территории материкового Китая лишь чуть больше 10% своих зарубежных инвестиций - это на 70% меньше, чем было в 2010 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила японская экономическая газета Nikkei.

Согласно статданным, с января по ноябрь 2023 года общий объем прямых зарубежных инвестиций Тайваня составил почти 26 млрд долларов - на 87% больше по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Однако капиталовложения на территории материкового Китая тогда же упали на 34% - до 2,9 млрд долларов. Они составили лишь 12% от общего объема зарубежных инвестиций острова.

В то же время в 2010 году, например, на инвестиции в материковом Китае пришлось 84% капиталовложений Тайваня за границей. В 2022 году бизнесмены острова направили туда 34% своих зарубежных инвестиций.

На этом фоне, отмечает газета, заметно нарастание тайваньских капиталовложений в США. С января по ноябрь нынешнего года они увеличились в 9 раз по сравнению с предыдущим годом, достигнув 9,6 млрд долларов. Инвестиции в Германии в этот же период выросли в 25 раз до 3,9 млрд долларов, превысив сумму капиталовложений в материковом Китае.