О нас

Инвестиции Тайваня в материковом Китае упали на 70%

Инвестиции Тайваня в материковом Китае упали на 70% Бизнес Тайваня разместил в 2023 году на территории материкового Китая лишь чуть больше 10% своих зарубежных инвестиций - это на 70% меньше, чем было в 2010 году.
Другие страны
29 декабря 2023 г. 09:36
Инвестиции Тайваня в материковом Китае упали на 70%

Бизнес Тайваня разместил в 2023 году на территории материкового Китая лишь чуть больше 10% своих зарубежных инвестиций - это на 70% меньше, чем было в 2010 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила японская экономическая газета Nikkei.

Согласно статданным, с января по ноябрь 2023 года общий объем прямых зарубежных инвестиций Тайваня составил почти 26 млрд долларов - на 87% больше по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Однако капиталовложения на территории материкового Китая тогда же упали на 34% - до 2,9 млрд долларов. Они составили лишь 12% от общего объема зарубежных инвестиций острова.

В то же время в 2010 году, например, на инвестиции в материковом Китае пришлось 84% капиталовложений Тайваня за границей. В 2022 году бизнесмены острова направили туда 34% своих зарубежных инвестиций.

На этом фоне, отмечает газета, заметно нарастание тайваньских капиталовложений в США. С января по ноябрь нынешнего года они увеличились в 9 раз по сравнению с предыдущим годом, достигнув 9,6 млрд долларов. Инвестиции в Германии в этот же период выросли в 25 раз до 3,9 млрд долларов, превысив сумму капиталовложений в материковом Китае.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Taiwan’s investment in mainland China falls by 70%

Другие новости из категории

Нетаньяху: Израиль ведет переговоры по освобождению заложников в Газе
Нетаньяху: Израиль ведет переговоры по освобождению заложников в Газе
29 декабря 2023 г. 08:55
JPost: Сын одного из военных лидеров ХАМАС погиб в результате авиаудара по Газе
JPost: Сын одного из военных лидеров ХАМАС погиб в результате авиаудара по Газе
29 декабря 2023 г. 08:46
ООН: Миллионы жителей Афганистана страдают от голода
ООН: Миллионы жителей Афганистана страдают от голода
29 декабря 2023 г. 07:54
В Боливии автобус упал в овраг: погибли 3 человека, еще 19 ранены
В Боливии автобус упал в овраг: погибли 3 человека, еще 19 ранены
29 декабря 2023 г. 07:26
Главы военных ведомств США и Израиля обсудили ситуацию в Газе
Главы военных ведомств США и Израиля обсудили ситуацию в Газе
29 декабря 2023 г. 06:19
Boeing предупредил авиакомпании о незакрепленном болте в самолетах 737 Max
Boeing предупредил авиакомпании о незакрепленном болте в самолетах 737 Max
29 декабря 2023 г. 05:58
Трампа не допустят до праймериз республиканцев в штате Мэн
Трампа не допустят до праймериз республиканцев в штате Мэн
29 декабря 2023 г. 05:22
В Арктике найдены и спасены 10 человек с потерпевшего крушение самолета
В Арктике найдены и спасены 10 человек с потерпевшего крушение самолета
29 декабря 2023 г. 04:10
В нише шасси прилетевшего в Париж самолета нашли мужчину
В нише шасси прилетевшего в Париж самолета нашли мужчину
29 декабря 2023 г. 03:04
В Аргентине зафиксировали случай заражения человека лошадиным энцефалитом
В Аргентине зафиксировали случай заражения человека лошадиным энцефалитом
29 декабря 2023 г. 00:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi