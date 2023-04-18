Инвестиции IFC в Украину могут достичь 500 млн долларов

Международная финансовая корпорация (IFC) с начала войны инвестировала в Украину $208 млн. В ближайшие несколько месяцев сумма инвестиций может увеличиться до $500 млн.

Международная финансовая корпорация (IFC) с начала войны инвестировала в Украину 208 млн долларов США. В ближайшие несколько месяцев сумма инвестиций может увеличиться до 500 млн долларов.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил вице-президент IFC в Европе, Латинской Америке и Карибском бассейне Альфонсо Гарсия Мора.

Мора уточнил, что в настоящее время в разработке находятся проекты на общую сумму около 400 млн долларов, и окончательная сумма во многом будет зависеть от поддержки доноров.

Вице-президент напомнил, что в середине декабря прошлого года IFC запустил проект "Пакет мер реагирования", который позволит корпорации инвестировать 2 млрд долларов в течение следующих 18 месяцев: 1 млрд долларов за собственный счет IFC, а также 1 млрд долларов – в виде гарантий и льготного финансирования от международных доноров.