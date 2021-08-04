Интерпол объявил в розыск лидера колумбийских повстанцев Маркеса

Офис Интерпола в Колумбии и Генеральная прокуратура возобновили действие международных ордеров на арест в отношении Ивана Лучано Маркеса Марина Аранго, известного как Иван Маркес, бывшего члена Революционных вооруженных сил Колумбии и лидера повстанческой

Офис Интерпола в Колумбии и Генеральная прокуратура возобновили действие международных ордеров на арест в отношении Ивана Лучано Маркеса Марина Аранго, известного как Иван Маркес, бывшего члена Революционных вооруженных сил Колумбии и лидера повстанческой организации Вторая Маркеталия.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

"Национальная полиция, национальный офис Интерпола колумбийской полиции и генеральная прокуратура страны по запросу 51-й прокуратуры по правам человека возобновили действие трех красных циркуляров против человека, известного как Иван Маркес, по обвинению в убийстве при отягчающих обстоятельствах, убийстве лица, находящегося под государственной защитой, похищении и незаконной вербовке людей", - заявил директор колумбийской полиции Хорхе Луис Варгас в обращении, опубликованном в его блоге в Twitter.

Центральный офис Интерпола в Венесуэле получил формальную просьбу установить местонахождение боевика, который, по данным колумбийских властей, укрывается в этой стране, для целей экстрадиции за преступления, которые он предположительно совершил в 2001-2002 годах.

Национальная полиция Колумбии разыскивает Маркеса как руководителя повстанческой организации Вторая Маркеталия. Этой структуре приписывают незаконный оборот наркотиков, а самого Маркеса обвиняют в убийствах, преступном сговоре, наркоторговле и незаконном обороте оружия. За информацию, которая приведет к задержанию Маркеса, власти Колумбии и США предлагают награду в размере 766 тысяч и 10 миллионов долларов США соответственно.