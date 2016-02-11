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    ​Интерпол объявил Ходорковского в международный розыск

    Центральный офис Интерпола принял такое решение после рассмотрения соответствующего циркуляра из российского бюро

    Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский объявлен в международный розыск через Интерпол по делу об убийстве мэра Нефтеюганска Владимира Петухова, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

    "Национальное бюро Интерпола в России на основании материалов, поступивших из Генеральной прокуратуры России и Следственного комитета России, объявило Ходорковского в международный розыск. Соответствующее решение направлено в центральное бюро Интерпола в Лионе", - заявил источник.

    Отмечается, что центральный офис Интерпола принял такое решение после рассмотрения соответствующего циркуляра из российского бюро.

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