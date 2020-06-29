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Интерпол не станет рассматривать запрос Ирана на розыск Трампа

Интерпол не станет рассматривать запрос Ирана на розыск Трампа

Внутренние правила Интерпола не позволяют международной организации рассмотреть запрос судебных властей Ирана на розыск президента США Дональда Трампа. Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в штаб-квартире организации в Лионе.

"В соответствии со статьей 3 конституции Интерпола, "организации строго запрещается осуществлять какое-либо вмешательство или действия политического, военного, религиозного или расового характера". Поэтому когда и если такие запросы будут направлены в генеральный секретариат, в соответствии с положениями нашей конституции и правилами, Интерпол не будет рассматривать запросы такого рода", - заявили в штаб-квартире организации.

Ранее сообщалось, что судебные власти Ирана требуют от Интерпола объявить в международный розыск более 30 человек, "участвовавших в подготовке и занимавшихся вопросом убийства Касема Сулеймани, среди которых есть политические и военные деятели США и других стран", в том числе Трамп.

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