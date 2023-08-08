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Интерпол изъял более €2 млн в операции по борьбе с преступностью в Западной Африке

Интерпол изъял более €2 млн в операции по борьбе с преступностью в Западной Африке Более €2 млн конфисковано в рамках операции Международной организации уголовной полиции (Интерпол) по борьбе с организованной преступностью в Западной Африке, в которой приняла участие 21 страна.
Другие страны
8 августа 2023 г. 21:56
Интерпол изъял более €2 млн в операции по борьбе с преступностью в Западной Африке

Более €2 млн конфисковано в рамках операции Международной организации уголовной полиции (Интерпол) по борьбе с организованной преступностью в Западной Африке, в которой приняла участие 21 страна.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Интерпола.

"В ходе операции "Шакал" по борьбе с организованными преступными группировками в Западной Африке изъято или заморожено около €2,15 млн", - указывается в тексте.

Отмечается, что в рамках операции были заблокированы 208 банковских счетов. Было выявлено 1,1 тыс. подозреваемых, из них 103 человека задержаны.

Речь идет о нескольких преступных организациях в Западной Африке, которые, в частности, занимаются мошенничеством в интернете, аферами с кредитными картами и авансовыми платежами, а также отмыванием денег.

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Версия на азербайджанском языке İnterpol Afrikada cinayətkarlıqla mübarizə çərçivəsində 2 milyon avrodan çox pul müsadirə edib

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