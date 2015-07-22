​Интерпол изъял из базы розыска досье на Януковича

Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ Досье на бывшего президента Украины Виктора Януковича исчезло из базы розыска Интерпола, сообщает Report со ссылкой на РБК.

По словам адвокатов политика, вероятно, это сделано по итогам их жалобы.

Факт отмены розыска подтвердил РБК пресс-секретарь старшего сына Януковича Александра Юрий Кирасир.

Как отмечается, информация о Януковиче была внесена в базу данных Интерпола 12 января 2015 года. Вместе с ним в список разыскиваемых политиков были внесены бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, бывший министр финансов Юрий Колобов и бывший руководитель "Укртелекома" Георгий Дзекон.

В настоящее время карточки Януковича и Дзекона пустуют, тогда как карточки Азарова и Колобова остаются в силе.

Как отметили в английской адвокатской конторе Joseph Hage Aaronson, которая работает с Януковичем с марта 2014 года, Интерпол отменил розыск в отношении экс-президента после обращения адвокатов, которые утверждали, что уголовное преследование носит политический характер.

Бывший президент Украины Виктор Янукович обвиняется в присвоении или растрате имущества, злоупотреблении в особо крупных размерах или в составе организованной группы.