Интерпол фиксирует резкий рост кибератак во время пандемии

Количество кибератак резко выросло во время пандемии коронавируса на фоне снижения уличной преступности

Количество кибератак резко выросло во время пандемии коронавируса на фоне снижения уличной преступности. Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщил генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток.

"В моей карьере (я 40 лет уже служу) я не видел такой динамики, которую мы видим за последние несколько недель или месяцев на фоне развития пандемии. Имею в виду, как преступники следовали за кризисом", - сказал Шток, выступая на международном онлайн-тренинге Cyber Polygon.

Пандемия началась в Азии, потом перешла в Африку, Европу и Америку. По словам Штока, киберпреступники очень быстро адаптировались к этой беспрецедентной ситуации и воспользовались этими обстоятельствами. Он отметил, что преступники очень быстро находят уязвимые места. "Происходит снижение преступлений, которые происходят на улице, то есть физических преступлений, люди просто дома сидят. Но мы видим существенное увеличение количества кибератак. Сейчас онлайн скам-компании используются, фишинговые сообщения отправляются, также атака на критическую инфраструктуру производится, а это, конечно же, система здравоохранения", - сказал генсекретарь Интерпола. Например, вирусы-вымогатели используют потребность в необходимости средств индивидуальной защиты. "На несколько сотен процентов увеличились какие-то преступления", - добавил Шток.

По его словам, необходимо выстраивать институциональное партнерство, и правоохранительным органам активно работать с частным сектором.