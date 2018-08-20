"Интер" проиграл "Сассуоло" в стартовом туре Серии А

Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ «Интер» проиграл «Сассуоло» в первом туре нового розыгрыша Серии А.

Как передает Report, матч проходил на стадионе «Мапей – Читта-дель-Триколоре» и завершился победой хозяев со счётом 1:0. Автором единственного забитого мяча стал нападающий Доменико Берарди, реализовавший удар с 11-метровой отметки.

«Парма» не смогла обыграть «Удинезе», упустив преимущество в два мяча. В составе пармезанцев отличились Роберто Инглезе и Антонино Барилла, у гостей Родриго де Пауль (с пенальти) и Секо Фофана. «Парма» провела первый матч в высшем дивизионе чемпионата Италии после трёхлетнего перерыва.

«Эмполи» одержал домашнюю победу над «Кальяри» со счётом 2:0 благодаря голам Раде Крунича и Франческо Капуто.

СПАЛ победил на выезде «Болонью» благодаря результативному удару в исполнении Ясмина Куртича.

Италия - Серия А. 1-й тур. 19 августа 2018, воскресенье.

Сассуоло 1 : 0 Интер М

1:0 – Берарди – 27 (пен)

Парма 2 : 2 Удинезе

1:0 – Инглезе – 43, 2:0 – Барилла – 59, 2:1 – Де Пауль – 65 (пен), 2:2 – Фофана – 69

Эмполи 2 : 0 Кальяри

1:0 – Крунич – 14, 2:0 – Капуто – 52

Болонья 0 : 1 СПАЛ

0:1 – Куртич – 71

Удаления: Надь, 89 – нет