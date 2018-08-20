"Интер" проиграл "Сассуоло" в стартовом туре Серии А

Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ «Интер» проиграл «Сассуоло» в первом туре нового розыгрыша Серии А.
Как передает Report, матч проходил на стадионе «Мапей – Читта-дель-Триколоре» и завершился победой хозяев со счётом 1:0. Автором единственного забитого мяча стал нападающий Доменико Берарди, реализовавший удар с 11-метровой отметки.
«Парма» не смогла обыграть «Удинезе», упустив преимущество в два мяча. В составе пармезанцев отличились Роберто Инглезе и Антонино Барилла, у гостей Родриго де Пауль (с пенальти) и Секо Фофана. «Парма» провела первый матч в высшем дивизионе чемпионата Италии после трёхлетнего перерыва.
«Эмполи» одержал домашнюю победу над «Кальяри» со счётом 2:0 благодаря голам Раде Крунича и Франческо Капуто.
СПАЛ победил на выезде «Болонью» благодаря результативному удару в исполнении Ясмина Куртича.
Италия - Серия А. 1-й тур. 19 августа 2018, воскресенье.
Сассуоло 1 : 0 Интер М
1:0 – Берарди – 27 (пен)
Парма 2 : 2 Удинезе
1:0 – Инглезе – 43, 2:0 – Барилла – 59, 2:1 – Де Пауль – 65 (пен), 2:2 – Фофана – 69
Эмполи 2 : 0 Кальяри
1:0 – Крунич – 14, 2:0 – Капуто – 52
Болонья 0 : 1 СПАЛ
0:1 – Куртич – 71
Удаления: Надь, 89 – нет
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