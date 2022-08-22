ISW: Россия не может превратить тактические успехи в оперативные

Россия не может превратить тактические успехи в оперативные на востоке Украины.

Россия не может превратить тактические успехи в оперативные на востоке Украины.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что РФ, вероятно, так и не смогут выделить достаточно ресурсов для какой-либо одной наступательной операции, чтобы восстановить импульс, необходимый для значительных территориальных достижений, которые приведут к оперативным успехам.

"Неспособность российских войск извлечь выгоду из предыдущих успехов в районе Бахмута и Авдеевки является примером более фундаментальной российской военной проблемы - продемонстрированной неспособности превратить тактические успехи в оперативные успехи", - отмечается в материале.

Аналитики подчеркнули, что они постоянно не могли воспользоваться преимуществами тактических прорывов для маневра в тыловых районах украинских сил или разрушить значительные участки оборонительных линий войск ВС Украины, поэтому они постоянно дают им возможность для тактического отхода и восстановления защищаемых позиций, против которых потом должны начать новые атаки.

"Это явление помогает объяснить чрезвычайно медленные темпы продвижения России на восток и убедительно свидетельствует о том, что россияне не смогут занять гораздо больше позиций в ближайшие месяцы, если ситуация не будет развиваться непредвиденным образом", - спрогнозировали в ISW.