О нас

ISW: Россия не может превратить тактические успехи в оперативные

ISW: Россия не может превратить тактические успехи в оперативные Россия не может превратить тактические успехи в оперативные на востоке Украины.
Другие страны
22 августа 2022 г. 09:15
ISW: Россия не может превратить тактические успехи в оперативные

Россия не может превратить тактические успехи в оперативные на востоке Украины.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что РФ, вероятно, так и не смогут выделить достаточно ресурсов для какой-либо одной наступательной операции, чтобы восстановить импульс, необходимый для значительных территориальных достижений, которые приведут к оперативным успехам.

"Неспособность российских войск извлечь выгоду из предыдущих успехов в районе Бахмута и Авдеевки является примером более фундаментальной российской военной проблемы - продемонстрированной неспособности превратить тактические успехи в оперативные успехи", - отмечается в материале.

Аналитики подчеркнули, что они постоянно не могли воспользоваться преимуществами тактических прорывов для маневра в тыловых районах украинских сил или разрушить значительные участки оборонительных линий войск ВС Украины, поэтому они постоянно дают им возможность для тактического отхода и восстановления защищаемых позиций, против которых потом должны начать новые атаки.

"Это явление помогает объяснить чрезвычайно медленные темпы продвижения России на восток и убедительно свидетельствует о том, что россияне не смогут занять гораздо больше позиций в ближайшие месяцы, если ситуация не будет развиваться непредвиденным образом", - спрогнозировали в ISW.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Награждена группа военнослужащих Службы безопасности президента
Награждена группа военнослужащих Службы безопасности президента
22 августа 2022 г. 09:59
Президент Сербии позвонил Ильхаму Алиеву
Президент Сербии позвонил Ильхаму Алиеву
21 августа 2022 г. 16:44
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану
21 августа 2022 г. 10:29
Продолжается тушение пожара в Сиазани
ФотоПродолжается тушение пожара в Сиазани
20 августа 2022 г. 12:49
В Азербайджане упрощен порядок выдачи пособий новорожденным
В Азербайджане упрощен порядок выдачи пособий новорожденным
20 августа 2022 г. 11:54
Слова глухонемой, слепой и калека исключены из азербайджанского законодательства
Слова "глухонемой, слепой" и "калека" исключены из азербайджанского законодательства
19 августа 2022 г. 17:35
Определены ежемесячные надбавки к зарплатам учителей, директоров и их заместителей
Определены ежемесячные надбавки к зарплатам учителей, директоров и их заместителей
18 августа 2022 г. 16:00
Минобороны: Азербайджанская армия готова предотвратить любую провокацию
Минобороны: Азербайджанская армия готова предотвратить любую провокацию
18 августа 2022 г. 13:06
IGB подключен к национальной газотранспортной сети Болгарии
IGB подключен к национальной газотранспортной сети Болгарии
18 августа 2022 г. 10:56
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие на вечере памяти Муслима Магомаева
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие на вечере памяти Муслима Магомаева
18 августа 2022 г. 00:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi