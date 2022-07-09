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Институт изучения войны: Россия готовится к масштабному наступлению

Институт изучения войны: Россия готовится к масштабному наступлению Российская группировка в Луганской области занимается восстановлением боевой способности и наращиванием сил для дальнейшего наступления.
Другие страны
9 июля 2022 г. 06:13
Институт изучения войны: Россия готовится к масштабному наступлению

Российская группировка в Луганской области занимается восстановлением боевой способности и наращиванием сил для дальнейшего наступления.

Как передает Report, об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

Отмечается, что войска РФ продолжают проводить более ограниченные наступательные действия, чтобы силы обороны Украины не перехватили инициативу.

"Когда российское военное командование решит, что достаточно подготовилось к возобновлению большей наступательной операции, оно, скорее всего, продолжит масштабное продвижение с большим количеством войск и большим упорством, чем сейчас. Выход из оперативной паузы может быть постепенным и не сразу заметным", - говорится в анализе ISW.

Ключевое условие оперативной паузы - создать видимость, что ее либо нет, либо она будет слишком короткой, чтобы противник не успел перехватить инициативу и не перешел в контрнаступление.

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