Наверх

Instagram заблокировал сообщение президента Бразилии о смертности от коронавируса

​Instagram заблокировал сообщение президента Бразилии о смертности от

Жаир Болсонар

Приложение Instagram заблокировало сообщение президента Бразилии Жаира Болсонару, как содержащее ложную информацию относительно пандемии коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, бразильский лидер в одном из своих последних "сторис" заявил, что количество смертей от респираторных заболеваний с марта по май в штате Сеара уменьшилось по сравнению с тем же периодом прошлого года.

"Специалисты по проверке фактов подтверждают, что это не соответствует действительности, ключевые утверждения в этом сообщении неточны", - говорится в предупреждении сервиса, сопровождающем заблокированный пост. По данным Instagram, смертность в Сеаре во время пандемии выросла на 33%.

В последние недели социальные сети Facebook и Twitter также удаляли сообщения Болсонару, который является сторонником скорейшей отмены ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавируса.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Telegram
Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!