Instagram ввел ограничение на переписку в Direct

Instagram ограничил сообщения в Direct. Аккаунты, которые не следят друг за другом, могут отправить только одно сообщение.

Instagram ограничил сообщения в Direct. Аккаунты, которые не следят друг за другом, могут отправить только одно сообщение.

Об этом сообщает Report со ссылкой на TechCrunch.

По данным издания, если пользователь хочет отправить сообщение другому пользователю, на которого не подписан, то это может быть только одно сообщение (ранее это было неограниченное количество запросов). Отправлять больше сообщений можно будет только тогда, когда пользователь примет запрос на чат.

Кроме того, если пользователи не следят друг с другом, то они смогут отправлять только текстовые сообщения. Отправлять фото, видео и голосовые заметки можно только после того, как запрос на чат примут.